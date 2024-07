Portugal x França: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Portugal e França se enfrentam hoje, sexta-feira, 5 de julho (05/07), pela quartas de final da Eurocopa 2024. A partida está sendo disputada na Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, e começou às 16 horas (horário de Brasília).

Portugal 0 x 0 França: quanto está o jogo? Veja placar parcial



O jogo iniciou às 16 horas e se mantém com o placar de 0 à 0.

Jogo está na segunda etapa.



Retrospecto do confronto entre Portugal e França

Com as duas seleções que figuram entre as favoritas Eurocopa, as quartas de final terão um gosto especial, visto que as duas seleções se enfrentaram em uma final de Eurocopa em 2016.