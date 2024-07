Portugal x França: onde assistir ao vivo ao jogo da Eurocopa

O confronto terá transmissão ao vivo no canal do YouTube e da Twitch da CazeTV e no streaming da Amazon Prime Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com as duas seleções que figuram entre as favoritas Eurocopa, as quartas de final terão um gosto especial, visto que as duas seleções se enfrentaram em uma final de Eurocopa em 2016. Naquela oportunidade, as duas equipes empataram em 0x0 no tempo normal, e na prorrogação Éder fez o gol da vitória que deu o título para a seleção lusitana.

Na Euro seguinte, ambos os clubes se enfrentaram mais uma vez, agora pela fase de grupos. Na chave F, na terceira rodada o resultado foi mais um empate, desta vez 2x2. Cristiano Ronaldo brilhou e fez dois gols, seu ex-companheiro de Real Madrid, Karim Benzema igualou e também marcou duas vezes



