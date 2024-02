Bissoli marca dois e Crispim é expulso em goleada do Buriram United

Já o meia Lucas Crispim teve sua participação no jogo marcada por uma expulsão, aos 45 minutos do primeiro tempo, enquanto a equipe ainda empatava por 0 a 0.

Com dois gols e uma assistência, o atacante Guilherme Bissoli comandou a vitória da equipe, que agora se encontra em segundo colocado no campeonato nacional.

A dupla Bissoli, ex- Ceará , e Lucas Crispim, ex- Fortaleza , protagonizaram a goleada por 4 a 0 do Buriram United na Liga Tailandesa contra o Sukhothai, nesta quarta-feira, 14.

O camisa 10 do Buriram acerta o cotovelo no rosto do adversário. O árbitro da partida é chamado pelo VAR, verifica as imagens do lance e decide dar o cartão vermelho para Crispim.

Os dois também atuaram juntos na partida passada, contra o Lamphun Warrior, quando Bissoli assinalou um gol na vitória por 2 a 1.