Chelsea x Bournemouth: onde assistir ao vivo - Campeonato Inglês

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no streaming da STAR +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Chelsea e Bournemouth se enfrentam hoje, domingo, 19 de maio (19/05), em jogo 38ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Stamford Bridge, em Londres (ING), às 12h (horário de Brasília).

A partida que irá marcar a despedida de Thiago Silva com a torcida do Chelsea. O jogador brasileiro conquistou três títulos com a camisa dos Blues e, por diversas vezes, foi capitão da equipe. Ele concluiu sua recente transferência para o Fluminense.

Mas se engana quem pensa que essa é a única pretensão da equipe de Londres. Eles ainda lutam por uma vaga na Europa League, já que a diferença para a equipe que atualmente ocupa a vaga é de três pontos. Portanto, uma soma de resultados positivos poderia classificar o Chelsea.

Para comemorar título, Bayer Leverkusen oferece tatuagem grátis para torcedores; ENTENDA