Para comemorar título, Bayer Leverkusen oferece tatuagem grátis para torcedores

Campeão alemão com cinco rodadas de antecedência, o Bayer Leverkusen quer eternizar o seu primeiro título da Bundesliga para os torcedores do clube e lançou uma campanha oferecendo tatuagens grátis para os adeptos.

Nomeada de “Amor que dura a vida toda”, a campanha irá durar até o final da temporada, bastando apenas agendar um horário para fazer a tatuagem no estádio do time alemão, o BayArena. A única condição imposta pelo clube é a de escolher uma entre dez opções de tatuagens pré-definidas, todas relacionadas ao clube ou à conquista do título. Confira as tatuagens:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine