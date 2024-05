Arsenal x Everton: onde assistir ao vivo - Campeonato Inglês

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN 4. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Arsenal e Everton se enfrentam hoje, domingo, 19 de maio (19/05), em jogo 38ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Emirates Stadium, em Londres (ING), às 12h (horário de Brasília).

Com o intuito de alcançar a liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal, caso consiga vencer o Everton neste domingo, 19, irá depender de um resultado negativo do Manchester City, que irá enfrentar o West Ham.

Por sua vez, o Everton não disputa mais nada nesta reta final da Premier League.

