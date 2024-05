Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo - Campeonato Alemão

Jogo do Campeonato Alemão entre Hoffenheim e Bayern de Munique será disputado hoje, 18, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no OneFootball (aplicativo). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam hoje, sábado, 18 de maio (18/05), em jogo da 34ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será disputada na PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha, às 10h30min (horário de Brasília).

Após anos conquistando a taça, o Bayern de Munique tem 72 pontos e é o vice-líder do Campeonato Alemão. A equipe busca uma vitória para confirmar a segunda colocação no torneio. O Hoffenheim tem 43 pontos e está na sétima posição, sonhando com uma vaga na Liga Conferência.

Hoffenheim x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball: aplicativo

Quando será Hoffenheim x Bayern de Munique



Hoje, sábado, 18 de maio (18/05), às 10h30min (horário de Brasília)