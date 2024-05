Fiorentina x Napoli: onde assistir ao vivo - Campeonato Italiano

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fiorentina e Napoli se enfrentam hoje, sexta-feira, 17 de maio (17/05), em jogo da 37ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será disputada no estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália, às 15h45min (horário de Brasília).

Sonhando com a classificação para torneios europeus, a Fiorentina tem 53 pontos e ocupa a oitava posição no Campeonato Italiano. Além do torneio nacional, a Viola terá a final da Liga Conferência, contra o Olympiacos-GRE, no dia 29 de maio. O Napoli, campeão da última liga italiana, tem 51 pontos e está em nono lugar.

Fiorentina x Napoli ao vivo: onde assistir à transmissão