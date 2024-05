Brighton x Chelsea: onde assistir ao vivo - Campeonato Inglês

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brighton e Chelsea se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de maio (15/05), em jogo da 37ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no American Express Stadium, em Brighton e Hove, na Inglaterra, às 15h45min (horário de Brasília).

Buscando vaga nas competições internacionais, o Chelsea está na sétima posição da Premier League, com 57 pontos, mesma pontuação do sexto colocado (Newcastle). O Brighton está em décimo lugar, com 48 pontos.

Brighton x Chelsea ao vivo: onde assistir à transmissão