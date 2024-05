Tottenham x Manchester City: onde assistir ao vivo - Campeonato Inglês

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Tottenham e Manchester City se enfrentam hoje, terça-feira, 14 de maio (14/05), em jogo atrasado pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 16h (horário de Brasília).

Com o intuito de alcançar a liderança do Campeonato Inglês, o City, caso vença o Spurs, ultrapassará o rival londrino, o Arsenal. Os líderes, então, dependem que seu rival impeça que a equipe de Manchester dependa apenas de si para conseguir o título do Campeonato Inglês.

Tottenham x Manchester City ao vivo: onde assistir à transmissão