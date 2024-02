Cearense formará trio de arbitragem em jogo da Pré-Libertadores

Recentemente Naílton Oliveira participou do Pré-Olímpico de Seleções, na Venezuela, como assistente

O árbitro cearense acompanhará o juiz Flavio de Sousa e o assistente Luanderson Lima. Recentemente, Naílton participou do Pré-Olímpico de Seleções, na Venezuela.

O cearense Naílton Oliveira, que atua como árbitro assistente e compõe o quadro de arbitragem da Fifa, irá compor o quarteto brasileiro que comandará o jogo entre Godoy Cruz, da Argentina, e Colo-colo, do Chile, válido pela Pré-Libertadores nesta quinta-feira, 22, no estádio Malvinas Argentinas.

Presença em jogos internacionais

Integrante do quadro da Fifa desde novembro de 2022, Naílton participou de seu primeiro jogo de Eliminatórias da Copa do Mundo em novembro de 2023, na partida entre Equador e Chile, em Quito, capital equatoriana.

O assistente cearense formou trio com Anderson Daronco (árbitro principal) e Rafael Alves (também assistente).

A oportunidade de estar em um jogo de Eliminatórias da Copa do Mundo surgiu após sua participação nas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, em outubro do ano passado.

A convite da Federação de Futebol da Arábia Saudita, Naílton participou do jogo entre Al,Ahli, time do atacante brasileiro Roberto Firmino, e Abha, e formou trio com o árbitro Paulo César Zanovelli e o assistente Alex Ang Ribeiro.