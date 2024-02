Manchester City x Chelsea: onde assistir ao vivo - Campeonato Inglês

O confronto terá transmissão ao vivo no streaming da STAR + e em TV fechada através da ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Manchester City e Chelsea se enfrentam hoje, sábado, 17 de fevereiro (17/02), em jogo da 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no estádio de Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra, às 14h30 (horário de Brasília).

No Campeonato Inglês, o Manchester City ocupa atualmente a segunda colocação, com dois pontos atrás do líder, Liverpool. Os comandados de Pep Guardiola vêm de uma sequência de 11 jogos de vitória e 14 jogos invictos.

Com vantagem no confronto, o Chelsea venceu 71 jogos frente ao City, enquanto a equipe de Haaland e De Bruyne possui 64 vitórias contra os Blues. A equipe de Mauricio Pochettino está no meio da tabela e ainda almeja buscar as primeiras posições para garantir uma vaga nas competições europeias.

Manchester City x Chelsea ao vivo: onde assistir à transmissão

STAR +: Streaming

ESPN: TV fechada

Quando será Manchester City x Chelsea



Hoje, sábado, 17 de fevereiro (17/02), às 14h30 (horário de Brasília)