Getafe x Real Madrid: onde assistir ao jogo ao vivo - Campeonato Espanhol

Jogo do Campeonato Espanhol entre Getafe e Real Madrid será disputado hoje, 1, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no streaming da STAR +. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Getafe e Real Madrid se enfrentam hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro (01/02), em jogo da 20ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha, às 17h (horário de Brasília).

O Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação no Campeonato Espanhol. A equipe de Vini Jr. tem um jogo a menos no campeonato e buscará a liderança em um confronto fora de casa. O atual líder é o Girona, com uma diferença de um ponto.

Por sua vez, o Getafe está no meio da tabela, sem muitas pretensões no campeonato. O clube tenta superar um estigma negativo em confrontos contra os visitantes; nos últimos 10 anos, os mandantes conquistaram apenas uma vitória contra o Real Madrid.

Getafe x Real Madrid ao vivo: onde assistir à transmissão

STAR +: Streaming

Quando será Getafe x Real Madrid



Hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro (01/02), às 17h (horário de Brasília)

Onde será Getafe x Real Madrid



Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha