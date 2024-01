Champions League: veja os duelos das oitavas de final

O sorteio das oitavas da Champions League aconteceu na manhã desta segunda-feira, 18, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça. As regras do chaveamento diziam que equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar, assim como os clubes que vieram dos mesmos grupos na fase inicial da competição.

Os jogos de ida têm como datas os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro; as partidas de volta ficarão para 5, 6, 12 e 13 de março. A decisão será no Estádio de Wembley, em Londres, capital da Inglaterra, no dia 1º de junho, um sábado.