Mundial de Clubes 2025 tem datas divulgadas e mais cinco europeus confirmados; veja detalhes

Edição de 2025 do torneio será nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho. Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os clubes brasileiros com presença garantida

A Fifa, após Conselho na Arábia Saudita, local desta edição do Mundial, divulgou as datas do torneio e mais cinco times europeus que estarão na competição em 2025. A disputa acontecerá a cada quatro anos.

Leia mais Novo torneio: Fifa divulga formato da Copa Intercontinental

Sobre o assunto Novo torneio: Fifa divulga formato da Copa Intercontinental

Além dos campeões continentais, as outras vagas serão por meio de ranking, com o limite sendo de dois representantes de cada país, com exceção das equipes que conquistaram o título mais importante do continente.

A classificação via ranking considera o desempenho dos times nos últimos torneios continentais antes de 2025 (2 pontos por vitória, 1 por empate, 4 para classificação à fase de grupos, 5 para ida às oitavas e um por cada vez que avançar à fase seguinte).

Já no caso dos times europeus, a Fifa optou por utilizar o sistema de coeficiente da Uefa (2 pontos por vitória, um por empate, quatro para fase de grupos, 5 para oitavas e um para cada fase seguinte).

Mundial de Clubes 2025: veja os times classificados