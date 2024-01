Europa League: confira os duelos dos play-offs

O sorteio da fase de play-offs da Europa League ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça. Nesta fase, os times que passaram na segunda colocação de seus grupos enfrentarão os que ficaram em terceiro lugar nas chaves da Champions League. Como regra, equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar.

As partidas de ida serão no dia 15 de fevereiro e os jogos de volta acontecerão no dia 22 do mesmo mês. Os vencedores destes confrontos avançam às oitavas da competição, jogando contra os líderes de cada grupo da Europa League. A final será no dia 22 de maio, uma quarta, em Dublin, capital da Irlanda.