Urawa Red x Manchester no Mundial: quem é o adversário do City?

Após vencer o Club León por 1 a 0 nas quartas de final do Mundial de Clubes, o Urawa Red Diamonds, clube japonês, será o adversário do temido Manchester City, do artilheiro Erling Haaland e do técnico espanhol Pep Guardiola. A vitória sobre seu adversário foi surpreendente; afinal, os mexicanos eram os favoritos no confronto. Mas com um gol do atacante holandês, Alex Schalk, no segundo tempo, colocou o Urawa Reds na semifinal do torneio. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Essa será a terceira participação da equipe no Mundial de Clubes. Nas duas últimas participações, sua melhor campanha foi em 2007, quando ganhou do Étoile du Sahel nos pênaltis e conseguiu a terceira colocação. Sua outra participação foi em 2017, quando foi desclassificado pelo Al-Jazira e só teve que disputar a quinta colocação contra o Wydad Casablanca, do Marrocos. No confronto contra os marroquinos, a equipe japonesa conseguiu um resultado positivo ao vencer por 3x2 o confronto. Urawa Red x Manchester City no Mundial: destaques do time japonês Os jogadores mais conhecidos do atual elenco do Urawa são Hiroki Sakai, Shoya Nakajima e Bryan Linssen. O primeiro, Sakai, é bastante conhecido por passagens no futebol alemão e francês. O lateral direito, Sakai, também é conhecido por constantemente estar presente nas convocações da seleção japonesa. Em seu currículo da seleção nacional, ele tem três Copas do Mundo e mais de 60 jogos. Classificados na Champions League: veja quem passou para as oitavas; CONFIRA Shoya Nakajima é o camisa 10 do clube; ele é conhecido por ter atuado com a camisa do Porto de Portugal. Com 29 anos, o japonês conquistou sete títulos em sua passagem que durou três anos.

Bryan Linssen é um atacante holandês conhecido por sua passagem no Feyenoord, onde esteve na equipe que ficou com o vice-campeonato da Uefa Conference League 2021-2022, primeira edição do torneio. Urawa Red x Manchester City no Mundial: atual temporada do time japonês Na atual temporada, a equipe está tendo um momento decepcionante. No Campeonato Japonês, terminou apenas na quarta colocação e ficou de fora da próxima edição do grande campeonato de seu continente, a Liga dos Campeões da Ásia. Atual campeão da Champions League da Ásia, o time japonês foi eliminado na fase de grupos da edição desta temporada.