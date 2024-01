Classificados na Champions League: veja quem passou para as oitavas

Fase de grupos da Champions League terminou nesta quarta, 13; veja todos os classificados e saiba quando será o sorteio dos confrontos do mata-mata

Os times serão divididos em dois potes: um com todos os clubes que ficaram na primeira colocação e outro com os vice-colocados.

Com o fim da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League 2023/2024, foram oficializados todos os classificados para o mata-mata da competição. O sorteio para definir o confronto será na próxima segunda-feira, 17, às 8h (horário de Brasília).

No sorteio das oitavas de final, tem duas restrições que podem impedir certos confrontos. A primeira seria que dois clubes que duelaram durante a fase de grupos não podem se enfrentar. A segunda é de que clubes de mesmo países também não se enfrentam.

Espanha é o país com mais representantes, com quatro, seguido de Itália e Alemanha, ambos com três.

Champions League: melhores campanhas da fase de grupo



Manchester City e Real Madrid foram as únicas equipes que avançaram vencendo todos os jogos com 100% de aproveitamento. Além da dupla, há mais quatro invictos: Bayern de Munique, Real Sociedad, Inter, e Atlético de Madrid.

A artilharia foi dividida entre quatro jogadores, ambos com cinco gols, Haaland e Højlund, da dupla Manchester City e United, respectivamente, e dois jogadores do Atlético de Madrid, Morata e Griezmann.

