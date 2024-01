Veja os 16 times classificados às oitavas de final da Champions League e informações sobre o sorteio

No Grupo A, os classificados foram Bayern (1º) e Copenhagen (2º). O Manchester United decepcionou e terminou na lanterna, sem conseguir vaga nem para a Liga Europa. No Grupo B, o Arsenal avançou em primeiro, enquanto o PSV passou em segundo.

Na noite desta quarta-feira, a fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24 chegou ao fim. Com isso, foram conhecidos os 16 times classificados às oitavas de final da maior competição europeia entre clubes do mundo. O sorteio dos duelos será realizado nesta segunda-feira, às 08 horas (de Brasília).

Já pelo Grupo C, o Real Madrid se classificou em primeiro, invicto, e o Napoli terminou em segundo. No Grupo D, a Real Sociedad surpreendeu e liderou a chave, com a Inter de Milão passando para o mata-mata na vice-liderança.

No Grupo E, o Atlético de Madrid superou a Lazio para fechar a fase de grupos na primeira posição, enquanto o time italiano ficou em segundo. Já pelo Grupo F, conhecido como o "grupo da morte", o Borussia Dortmund avançou na liderança e o PSG terminou na segunda colocação.

Enquanto isso, pelo Grupo G, os classificados foram Manchester City (que também fechou em primeiro, com 100% de aproveitamento), e o RB Leipzig. Por fim, no Grupo H, o Barcelona voltou a garantir vaga nas oitavas após duas temporadas ao acabar em primeiro, e o Porto passou em segundo.

Oito times ainda se classificaram aos playoffs da Liga Europa: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys e Shakhtar Donetsk.

As oitavas de final da Champions acontecerão nos dias 13,14, 20 e 21 de fevereiro (jogos de ida), e nos dias 5, 6, 12 e 13 de março (duelos de volta). A grande decisão da competição será no dia 1º de junho, no estádio de Wembley, em Londres.

Sorteio das oitavas acontece nesta segunda-feira

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões acontece nesta segunda-feira, 18 de dezembro. O evento terá início às 08 horas (de Brasília), em Nyon, na Suíça.