Última rodada da fase de grupos da Champions League começa nesta terça; veja o que está em disputa

A última rodada da fase de grupos da Champions League de 2023/24 terá início nesta terça-feira, 12, com jogos dos grupos A ao D. Entre as situações em aberto, o gigante inglês, Manchester United, entra em campo pressionado por vitória e Napoli-ITA e Braga-POR brigam por uma vaga no mata-mata.

O grupo A tem na liderança o Bayern de Munique-ALE, somando 13 pontos. Os alemães visitam o Manchester United-ING, último colocado, com quatro pontos. As chances de classificação dos ingleses passam por um triunfo e um empate entre Copenhague-DIN e Galatasaray-TUR.

Como dinamarqueses e turcos somam cinco pontos, vitória de qualquer lado assegura vaga nas oitavas. Caso empatem e o United não vença, o Leão de Copenhague avança.

No grupo B, o líder Arsenal-ING visita o PSV-HOL, em segundo. Ambos já estão garantidos nas oitavas, com 12 e oito pontos, respectivamente. Enquanto isso, o Lens-FRA recebe o Sevilla-ESP, na luta pelo terceiro lugar, que dá vaga na Europa League.

Os franceses (cinco pontos) possuem vantagem do empate e os espanhóis (dois pontos) precisam do triunfo para alcançar o posto e superar o Lens no desempate, pois na ida ficaram no 1 a 1.

Na chave C, o Real Madrid-ESP tem 15 pontos e está garantido na liderança. A briga pelo segundo lugar é entre Napoli-ITA e Braga-POR, que se enfrentam. Os italianos, mandantes, somam sete pontos e só precisam do empate; os portugueses têm que ganhar e tirar a diferença no saldo do embate. Na ida, italianos venceram por 2 a 1. O Union Berlin-ALE visita o Real sonhando com vaga na UEL: deve ganhar e torcer por revés do Braga.