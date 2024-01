Copa América de 2024 será disputada em 14 sedes nos Estados Unidos

A Copa América, torneio de seleções mais antigo do mundo, realizado desde 1916, será disputada pela segunda vez nos Estados Unidos com edição ampliada, contando com os dez países sul-americanos e seis da Concacaf

A entidade máxima do futebol sul-americano, organizadora da competição, já havia informado que a partida de abertura da Copa América 2024 será disputada no dia 20 de junho, na Mercedes Benz Arena, em Atlanta (estado da Geórgia), e a final no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida).

As semifinais, por sua vez, serão disputadas no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), e no Bank of America Stadium, em Charlotte (Carolina do Norte).

Outras instalações que serão utilizadas serão o Q2 Stadium, em Austin (Texas), o SoFi Stadium em Los Angeles (Califórnia), o Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia), o Exploria Stadium, em Orlando (Flórida), o Children's Mercy Park, em Kansas City (Kansas) e o GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City (Missouri).

A fase de grupos será disputada de 20 de junho a 2 de julho, as quartas de final entre 4 e 6 de julho, as semifinais nos dias 9 e 10 e a disputa do terceiro lugar em 13 de julho.

O sorteio dos grupos acontecerá na quinta-feira (7) em Miami.

"A perspectiva emocionante de co-organizar a Copa América de 2024 com nossos parceiros da Conmebol consolidará nossa região como o centro mundial do futebol antes da Copa do Mundo da Fifa de 2026", disse Víctor Montagliani, presidente da Concacaf no mês passado, quando anunciou o local da partida de abertura e da final do torneio.