Bola de Ouro 2023: ranking do Top 30 e todos os ganhadores da história

Nesta segunda-feira, 30, Lionel Messi foi premiado com Melhor Jogador da temporada 2022/23; confira todos os prêmios e todos os ganhadores da Bola de Ouro

Na 67ª edição da Bola de Ouro, Messi foi premiado pela oitava vez e conquistou o título de 'Melhor Jogador do Mundo' na temporada 2022/23. Ele ficou na primeira colocação do prêmio realizado pela revista France Football após faturar a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina.

O jogador recebeu o prêmio das mãos de David Beckham, que atualmente é sócio proprietário da atual equipe de Lionel Messi, o Inter Miami.

O norueguês Erling Haaland, que defendeu o Manchester City, ficou em segundo lugar, e o francês Kylian Mbappe, do PSG, fechou o pódio. A lista aponta, segundo o portal, os melhores 30 jogadores do mundo e considera o desempenho na temporada passada (2022/23).