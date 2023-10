Chicago Fire x Inter Miami: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O retorno para a liga americana, além de vir de forma trágica com o vice-campeonato da Copa dos Estados Unidos, ainda virá sem a sua estrela, Lionel Messi . O jogador argentino acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo na final, com uma lesão.

Inter Miami de Messi x New York City FC: onde assistir ao vivo e horário

Data: quarta-feira, 4 de outubro



Horário: 21h30min (horário de Brasília).



Local: Soldier Field, em Chicago



Onde assistir: streaming Apple TV+, via MLS Season Pass

VOCÊ SABIA? Copa do Mundo 2030 será a primeira em vários continentes

Inter Miami de Messi x New York City FC: "Messidepêndencia"



A vinda de Messi até o Inter Miami trouxe benefícios esportivos, financeiros e culturais, mas quando a equipe está sem o craque, consegue manter o patamar de futebol?

Este caso está mostrando uma equipe que vive em função do jogador. Com Messi são 12 jogos invictos, mas sem o craque argentino foram cinco jogos e apenas uma vitória. No seu último jogo, já estava sem Messi, e só ficou no empate contra o New York City.

O Inter Miami ainda não está na zona de classificação para os playoffs, faltando apenas quatro jogos para terminar a fase de grupos, o time de Messi está a quatro pontos da zona de classificação.

Copa do Mundo de 2030 terá estreias na Argentina, Uruguai e Paraguai para celebrar "Centenário"; SAIBA MAIS