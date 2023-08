Neymar chega à Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal

Neymar foi recebido como herói nesta sexta-feira (18), ao chegar à Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Hilal.

A apresentação oficial do atacante de 31 anos no novo clube será no sábado, no King Fahd International Stadium de Riade, onde são esperados milhares de torcedores para dar as boas-vindas ao astro brasileiro.

Neymar assinou um contrato de dois anos com o Al-Hilal, com um salário de cerca de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões na cotação atual) por temporada, segundo fontes próximas.