"Não vai mudar nada na Espanha", diz Guardiola após racismo contra Vinícius Júnior

O técnico Pep Guardiola falou nesta sexta-feira, 26, em coletiva de imprensa, sobre os casos de racismo na Espanha contra o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. Treinador do Manchester City, ele não se mostrou otimista com uma evolução do país espanhol sobre este tema.

Guardiola também afirmou que LaLiga deve aprender a combater o racismo nas competições europeias com a Premier League, que coordena o Campeonato Inglês.

"Eles deveriam aprender (LaLiga com a Premier League). Aqui eles são muitos rígidos com isso, sabem o que precisa ser feito. O racismo é um problema do mundo inteiro, não de um lugar específico", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esta pode ser uma grande oportunidade para a Espanha dar um passo à frente. Mas, conhecendo como as coisas funcionam lá, não estou otimista. Vamos torcer para que a Justiça faça o que é certo [...] Mas, permita-me, isso não vai mudar nada Espanha", finalizou.

Vini Jr. foi alvo de insultos racistas na partida entre Real Madrid e Valencia, no último domingo, 21, pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro não se calou sobre o tema, que ganhou repercussão mundial e cobranças às autoridades por punições aos envolvidos.

Campeão inglês, o Manchester City de Guardiola ainda entra em campo neste domingo, 28, às 12h30min (de Brasília), contra o Brentford, pela última rodada do Campeonato Inglês. O time ainda tem pela frente a disputa da final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United, e a decisão da Liga dos Campeões, diante da Inter de Milão.

Sobre o assunto Vini Jr. recebe homenagem em jogo do Real Madrid após caso de racismo; veja imagens

Presidente de LaLiga pede desculpas a Vini Jr.: "Me expressei mal, em um momento ruim"

Polícia prende 4 suspeitos de pendurar boneco com uniforme de Vini Jr em ponte de Madri

Entenda o caso

Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas no último domingo, na derrota do Real Madrid para o Valencia, por 1 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Durante o segundo tempo, torcedores presentes no Mestalla entoaram cantos racistas direcionados ao atacante, que identificou um dos agressores.

Nos acréscimos do jogo, Vini Jr. foi expulso. O atacante se envolveu em uma confusão com jogadores do time rival e recebeu o cartão vermelho por atingir Hugo Duro, com o braço. A reação se deu após o brasileiro ser segurado pelo pescoço pelo mesmo jogador durante a discussão.

O brasileiro fez diversas publicações em suas redes sociais e recebeu apoio de nomes importantes do esporte, como Neymar, Ronaldo Fenômeno, Carlo Ancelotti, Lewis Hamilton e até mesmo Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Diante disso, a polícia espanhola prendeu três jovens suspeitos de proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior em Valência, na última terça, 23. Na mesma manhã, também foram detidas outras quatro pessoas investigadas por pendurarem um boneco com uniforme do jogador em uma ponte, no fim de janeiro, simulando enforcamento.

Já na quinta, 25, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, pediu desculpas a Vini Jr. e afirmou que seu intuito "não era criticá-lo". No último domingo, o dirigente havia rebatido as declarações do atleta dizendo que o "racismo era comum na competição".