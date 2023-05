Vinicius Júnior publica compilado de ataques racistas que foi alvo na Espanha

Expulso em partida entre Real Madrid e Valência em que denunciou cânticos e gestos racistas da torcida adversária, o atacante brasileiro Vinicius Júnior voltou a se pronunciar sobre os episódios de violência que tem sofrido por parte de torcedores rivais desde que chegou ao clube merengue. Acompanhado de um vídeo que mostra diferentes ataques racistas e xenófobos que já sofreu, o atleta publicou um texto onde cita os casos.

"A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado. (...) Não, não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha (e até em um programa de televisão). As provas estão aí no vídeo. Agora pergunto: quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo pra facilitar: zero. Nenhum pra contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas", escreveu ele, que aproveitou a oportunidade para questionar a La Liga, os clubes e os meios de comunicação.

"O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?", perguntou o jogador.