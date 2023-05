Após cogitar Abel Ferreira, PSG coloca Luis Enrique como favorito para assumir comando do clube

Luis Enrique está sem clube desde que deixou a seleção da Espanha, em dezembro do ano passado. Entretanto, é visto com bons olhos para dar vida ao PSG após um período turbulento com Galtier

O Paris Saint-Germain segue em busca de um novo treinador, já que é incerta a permanência de Christophe Galtier no cargo. Após cogitar Abel Ferreira, do Palmeiras, o clube colocou Luis Enrique como o novo favorito para assumir o comando, de acordo com o Le Parisien.

A equipe estaria tentando acelerar o processo de contratação do espanhol. O Napoli, que vai perder Luciano Spalletti no final da temporada, também se interessou em um possível acordo e virou concorrente. O Chelsea também tentou levar o técnico, mas as negociações não foram adiante.

Luis Enrique está sem clube desde que deixou a seleção da Espanha, em dezembro do ano passado. Entretanto, é visto com bons olhos para dar vida ao PSG após um período turbulento com Galtier, como a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões.



A publicação da mídia francesa também havia elencado outros nomes na lista de técnicos além de Luis Enrique e Abel Ferreira, como José Mourinho (Roma), Thiago Motta (Bologna) e Marcelo Gallardo (ex-River Plate). Zidane é um sonho distante do PSG.

Além da preocupação com os treinadores, o Paris Saint-Germain ainda vive com as possíveis saídas de Messi e Neymar. O argentino tem contrato válido até o final de junho, enquanto o brasileiro deve deixar o elenco. Mbappé também está sem intenção de renovar seu contrato.