Vini Jr. desfalca o Real Madrid em primeiro jogo após racismo em Valencia

Com dores no joelho, o ponta não participou dos últimos treinamentos e não deve reforçar o time contra o Rayo. Ainda segundo a publicação, o jogador pode ficar de fora contra o embate frente ao Sevilla, nesse sábado

Nesta quarta-feira, o Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Santiago Bernabéu. O duelo será o primeiro jogo após o racismo sofrido por Vini Jr. em Valencia, no último domingo. De acordo com o jornal espanhol Marca, o brasileiro desfalcará a equipe no duelo.

ASSISTE: jornalistas do O POVO analisam cenário do racismo no futebol



Vini Jr: ataques racistas na partida contra o Valencia

Durante a partida contra o Valencia, Vini Jr foi chamado de "macaco" por torcedores do Valencia. A súmula da partida afirma que "um torcedor" se dirigiu a Vinicius "com gritos de macaco, macaco", assim como demonstram as imagens exibidas na televisão.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas", escreveu Vinicius no Twitter.

Vini Jr. chegou a ser expulso na partida diante do Valencia. Entretanto, a Federação Espanhola de Futebol anulou o cartão vermelho aplicado ao jogador.