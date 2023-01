Fred supera Anderson e se torna brasileiro com mais partidas pelo Manchester United

Desde 2018 no United, Fred se transferiu do Shakhtar Donetsk para o clube inglês por 55 milhões de euros (aproximadamente R$240 milhões). Desde então, marcou dez gols e distribuiu 17 assistências

O Manchester United perdeu para o Arsenal, por 3 a 2, no último domingo, 22, pela Premier League. Ao entrar no jogo, aos 26 minutos da segunda etapa, o volante Fred completou a 152ª partida pelo time. Assim, superou o recorde anterior de Anderson e se tornou o brasileiro com mais jogos pelo clube inglês.

Ao todo, a equipe da cidade de Manchester teve dez jogadores originários do Brasil em sua história. O primeiro foi o meio-campista Kleberson, que chegou à agremiação em 2003, vindo do Athletico-PR.

Atualmente, o Manchester United tem quatro brasileiros em seu elenco. Além do Fred, Casemiro, Antony e Alex Telles (emprestado ao Sevilla) compõe o plantel do time.

Desde 2018 no United, Fred se transferiu do Shakhtar Donetsk para o clube inglês por 55 milhões de euros (aproximadamente R$240 milhões). Desde então, marcou dez gols e distribuiu 17 assistências.

Após perder para o Arsenal, os comandados de Erik ten Hag enfrentam o Notingham Forest, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, nessa quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio City Ground. Na temporada atual, apesar de não ser titular absoluto, Fred participou de 24 jogos e marcou dois gols.

Veja lista completa de jogadores brasileiros com mais jogos pelo Manchester United

1ª Fred (182 partidas)

2ªAnderson (181 partidas)

3ªRafael Da Silva (170 partidas)

4ªAndreas Pereira (75 partidas)

5ªFabio Da Silva (56 partidas)

6ªAlex Telles (50 partidas)

7ªKleberson (30 partidas)

8ªCasemiro (26 partidas)

9ªAntony (18 partidas)

10ªRodrigo Possebon (8 partidas)

