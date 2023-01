Arsenal mira contratação de Raphinha após perder Mudryk ao Chelsea

Na época em que escolheu ir para o Barça, Raphinha também era desejado pelo Arsenal e por Edu Gaspar, diretor do clube londrino

Depois de ver Mykhailo Mudryk, principal alvo da janela de transferências, assinar com o rival Chelsea por 100 milhões de euros (R$ 552 milhões), o Arsenal espera ter a oportunidade de contratar o brasileiro Raphinha, de acordo com o Sky Sports. O atacante foi para o Barcelona no início da temporada por 55 milhões de euros (R$ 303,6 milhões).

Na época em que escolheu ir para o Barça, Raphinha também era desejado pelo Arsenal e por Edu Gaspar, diretor do clube londrino. O jogador, no entanto, foi anunciado pelo clube espanhol e animou a torcida catalã com a contratação. Dentro de campo, as coisas não foram como o esperado.

Na atual temporada, Raphinha atuou em 23 partidas, marcando apenas três gols e distribuindo cinco assistências. Dos jogos citados, 15 foram pela La Liga, porém começou em apenas sete entre os 11 iniciais. O brasileiro era cotado para ser titular absoluto da equipe de Xavi, porém, parece perder cada vez mais espaço.

Isso faz com que o Arsenal fique de olho na situação do jogador e espere por uma oportunidade de contratá-lo, caso essa ocorra. O líder da Premier League tem um ótimo e jovem elenco, porém enxuto, o que pode não ser o ideal para o restante da temporada. A contratação de Raphinha seria uma ótima oportunidade de aumentar o número de opções no plantel.

Raphinha entrou no decorrer da última partida do Barcelona, na qual o time derrotou o Real Madrid por 3 a 1, na Arábia Saudita, e levou o título da Supercopa da Espanha para casa.

