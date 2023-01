Arsenal vence o Manchester United e segue líder isolado da Premier League

Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Manchester United por 3 a 2 neste domingo, no Emirates Stadium. Os gols foram marcados por Nketiah (duas vezes) e Saka, enquanto os visitantes balançaram as redes com Rashford e Lisandro Martínez.

Com o resultado, o Arsenal, líder da Premier League, mantém sua vantagem para o Manchester City em cinco pontos. O time de Mikel Arteta, que ainda tem um jogo a menos que o vice-líder, volta a campo justamente contra a equipe de Pep Guardiola na próxima sexta-feira, pela Copa da Inglaterra.

Já o Manchester United caiu para a quarta posição com o empate. Os comandados de Erik ten Hag enfrentarão o Nottingham Forest na próxima quarta-feira, em duelo válido pela Copa da Liga Inglesa.

O jogo

O Arsenal até começou melhor o partida, mas foi o United que abriu o placar. Aos 17 minutos de jogo, Rashford passou por Partey e chutou forte de fora da área, no canto direito do goleiro Ramsdale.

Mesmo com a vantagem no placar, o Manchester não conseguiu ficar na frente por muito tempo. Sete minutos depois, Xhaka cruzou a bola na área e Nketiah apareceu por trás da defesa para empatar o duelo de cabeça.

Já no segundo tempo, foi o Arsenal quem passou à frente. Aos oito minutos, Saka conduziu a bola pela esquerda e chutou colocado, no canto direito do goleiro De Gea, sem nenhuma chance de defesa.

Seis minutos mais tarde, foi a vez do United jogar um balde de água fria na torcida do rival. Após cobrança de escanteio, Ramsdale soltou a bola e Lisandro Martínez cabeceou para empatar mais uma vez o jogo.

Após o 2 a 2, O Arsenal continuou pressionando os visitantes. Aos 38, a bola sobrou no meio da área para Nketiah, que arrematou forte para o gol e obrigou De Gea a fazer a defesa mais difícil do jogo.

Aos 45 da segunda etapa, os Gunners finalmente conseguiram passar à frente de novo no placar. Após cruzamento de Zinchenko, Odegaard desviou e Nketiah completou para o fundo da rede. Devidamente revistado pelo VAR, o gol foi confirmado para o Arsenal.

Confira todos os resultados desse fim de semana na Premier League:

Liverpool 0x0 Chelsea

West Ham 2x0 Everton

Southampton 0x1 Aston Villa

Leicester City 2x2 Brighton

Bournemouth 1x1 Nottingham Forest

Crystal Palace 0x0 Newcastle

Leeds United 0x0 Brentford

Manchester City 3x0 Wolverhampton