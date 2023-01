Messi e Cristiano Ronaldo se reencontram com gols e espetáculo em Riad

O jogo entre o gigante francês e um combinado entre Al-Hilal e Al-Nassr, novo time de Cristiano, foi um sucesso. Com o estádio lotado, a torcida vibrava cada vez que o craque português tocava na bola, em sua primeira partida na Arábia Saudita

O Paris Saint-Germain venceu por 5 a 4 o Ryad Season Team em amistoso disputado nesta quinta-feira na capital da Arábia Saudita, no qual Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se reencontraram e marcaram gols.

O jogo entre o gigante francês e um combinado entre Al-Hilal e Al-Nassr, novo time de Cristiano, foi um sucesso. Com o estádio lotado, a torcida vibrava cada vez que o craque português tocava na bola, em sua primeira partida na Arábia Saudita.

Messi (3'), Marquinhos (43'), Sergio Ramos (54'), Kylian Mbappé (60') e Hugo Ekitike (78') marcaram para o PSG, enquanto Cristiano (34' e 45'+6), Hyun-soo Jang (56') e o brasileiro Anderson Talisca (90'+4) balançaram as redes pelo Ryad Season Team.

A visita a Riad rendeu aos franceses 10 milhões de euros, que chegam num momento em que o fair-play financeiro da Uefa o acompanha o clube de perto.

No âmbito esportivo, a viagem não veio em boa hora, já que a equipe sofreu neste mês de janeiro suas primeiras duas derrotas na temporada.

Pelo menos o amistoso serviu para o PSG mostrar seu poderio ofensivo, marcando cinco gols num duelo em que esteve com um a menos em campo desde o minuto 39, após a expulsão do espanhol Juan Bernat.

Mas os problemas defensivos da equipe comandada por Christophe Galtier ficaram evidentes com os quatro gols sofridos.

No ataque, Neymar mostrou que ainda não recuperou a forma depois da eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. O atacante inclusive perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Mohammed Al-Owais (45'+1).

Mbappé, que começou o segundo tempo como capitão, após a saída de Marquinhos, fez duas assistências, antes de marcar seu gol.

Apesar da derrota do time da casa, o público se divertiu até o final com nove gols no placar, além, é claro, de ver Messi e Cristiano Ronaldo juntos em campo mais uma vez - talvez a última.

O argentino deixou sua marca logo no início do jogo ao receber assistência de Neymar. E como nos velhos tempos, CR7 respondeu balançando as redes duas vezes: primeiro de pênalti e depois aproveitando falha de Sergio Ramos.

O português foi substituído no segundo tempo ovacionado pelos torcedores, que também festejaram quando ele recebeu o troféu de melhor jogador em campo.

