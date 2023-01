Cristiano Ronaldo faz primeiro treino no Al-Nassr e se mostra pronto para estreia

Durante os trabalhos, o atacante foi flagrado interagindo com dois brasileiros do elenco saudita: Anderson Talisca e Luiz Gustavo

O astro português Cristiano Ronaldo não perdeu tempo e já realizou o primeiro treino vestindo as cores do Al-Nassr, da Arábia Saudita, logo após ser apresentado oficialmente pelo novo clube. As atividades ocorreram ali mesmo nos gramados do Mrsool Park, estádio da equipe onde o craque foi recepcionado por milhares de torcedores,

Durante os trabalhos, o atacante foi flagrado interagindo com dois brasileiros do elenco saudita: Anderson Talisca e Luiz Gustavo. O grupo participou de uma atividade de finalizações aberta ao público, no qual o craque marcou um belo gol de canhota e levou os fãs presentes ao delírio.

Atacante garantiu estar pronto para estreia

Em entrevista de apresentação, Cristiano garantiu que está pronto para estrear no Al-Nassr já nesta quinta-feira, 5. Neste dia, o time encara o Al-Tai, pela Saudi Pro League, a liga saudita.

"Eu sei que a liga é muito competitiva. As pessoas não sabem disso, mas eu sei, já vi vários jogos. O que eu quero é jogar. Já quero jogar depois de amanhã, mas isso é com o técnico", declarou.

CR7 também revelou ofertas de diversos países do mundo, incluindo o Brasil, antes de fechar com o novo time, mas não citou nome de nenhum clube.

Prestes a completar 38 anos, Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Al-Nassr até 2025. Contudo, o acordo prevê cinco anos adicionais como conselheiro da equipe e embaixador da candidatura da Arábia Saudita como sede do Mundial de 2030.

O time saudita, no momento, lidera a liga nacional com 26 pontos ganhos em 11 rodadas disputadas. A partida contra o Al-Tai está agendada para o meio-dia, no horário de Brasília.

