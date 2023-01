Lyon homenageia Pelé na camisa em jogo pelo Campeonato Francês

Equipe francesa estampa imagem de coroa, o número 10 e o nome do Rei do Futebol acima do escudo no uniforme em derrota para o Clermont

Neste domingo, 1º, o Lyon recebeu o Clermont pela 17ª rodada do Campeonato Francês e perdeu por 1 a 0. Em homenagem a Pelé, que faleceu na última quinta-feira, 29, os donos da casa utilizaram uma camisa que levava o nome do Rei do Futebol, uma coroa e o número 10 estampados acima do escudo.

Além disso, foi respeitado o tradicional minuto de silêncio em tributo ao tricampeão mundial. Tal preito tem sido realizado em todos os jogos das competições ao redor do mundo.

O Lyon voltou a ser derrotado no Campeonato Francês após duas rodadas. Mesmo com o resultado, entretanto, o time ainda permanece na oitava colocação, com 24 pontos - sete atrás da zona de classificação para as ligas europeias.

Na próxima jornada, portanto, o Lyon visita o Nantes, às 15 horas (de Brasília) de quarta-feira (11), no Stade de la Beaujoire. Antes disso, enfrenta o Metz no sábado, 7, a partir das 11h30min, pela primeira rodada da Copa da França.

A morte do Rei

Maior jogador da história do futebol, Pelé morreu na última quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé será velado na Vila Belmiro, onde o ex-jogador brilhou por 18 anos. O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, direto para o estádio do Peixe na madrugada da segunda-feira, 2. Na terça-feira, 3, será realizado o cortejo pelas ruas da cidade.

