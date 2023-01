"Termina um ano que jamais poderei esquecer", diz campeão mundial Messi

Nas últimas horas de 2022, o craque argentino Lionel Messi foi mais um jogador a publicar uma mensagem de despedida do corrente ano. Em postagem no seu Instagram, o jogador de 35 anos relembrou a conquista da Copa do Mundo e descreveu o ano como inesquecível.

"Termina um ano que jamais poderei esquecer. O sonho que sempre persegui finalmente se tornou realidade. Mas isso também não valeria nada se não fosse o fato de poder dividi-lo com uma família maravilhosa, a melhor que se pode ter, e alguns amigos que sempre me apoiaram e não me deixaram ficar no chão toda vez que caí", escreveu.

Além disso, o atacante do Paris Saint-Germain dividiu as conquistas que alcançou com todos os torcedores e fãs que o "acompanham e apoiam".

"Também quero deixar uma lembrança muito especial para todas as pessoas que me acompanham e me apoiam, é incrível poder dividir esse caminho com todos vocês. Seria impossível chegar onde cheguei sem tanto incentivo, que recebi de todas as pessoas do meu país, como também de Paris, Barcelona e tantas outras cidades e países dos quais venho recebendo carinho", continuou.

"Espero que este ano também tenha sido maravilhoso para todos e desejo muita saúde e força para continuar sendo feliz em 2023. Um grande abraço a todos!", completou.

Messi ainda não retornou ao PSG

Messi ainda não retornou aos treinamentos no PSG desde a conquista do tricampeonato mundial da Argentina, no Catar. A expectativa então é que o craque volte ao clube francês no dia 2 ou 3 de janeiro, segundo disse o técnico Christophe Galtier.

Assim, o camisa 10 deve estar disponível para o confronto da próxima sexta-feira, 6, diante do Châteauroux, da terceira divisão francesa, pela primeira rodada da Copa da França.

Em 2022, Messi disputou 51 jogos, marcou 35 vezes e deu 30 assistências, totalizando 65 participações em gols. Ademais, conquistou os títulos do Campeonato Francês, válido pela temporada 2021/22, Supercopa da França, a Finalíssima e a Copa do Mundo.

