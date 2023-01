Sem Neymar, PSG amarga primeira derrota da temporada e vê Lens encostar

Com o resultado, o Paris Saint-Germain segue na liderança do Campeonato Francês, com 44 pontos, quatro a mais que o Lens

Neste domingo, o Paris Saint-Germain perdeu por 3 a 1 para o Lens, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Com isso, a equipe da capital da França amargou o seu primeiro revés da temporada. Eram 19 vitórias e quatro empates em 23 partidas.

Neste compromisso, o PSG não contou com Neymar. O atacante brasileiro foi expulso na última rodada, na vitória de 2 a 1 sobre o Strasbourg e, portanto, teve que cumprir suspensão.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain segue na liderança do Campeonato Francês, com 44 pontos. Contudo, o Lens encostou na ponta. A equipe foi aos 40, na segunda colocação.

Assim como em todos os embates que estão ocorrendo ao redor do mundo neste final de semana, o jogo desta tarde contou uma homenagem para Pelé, morto na última quinta-feira. Os atletas de ambas as equipes e o público aplaudiram por um minuto o ex-jogador.

O jogo



A primeira etapa foi bem agitada no Estádio Félix-Bollaert. Com apenas quatro minutos, Haidara recebeu cruzamento de Sotoca e desviou para o meio da área. Dannarumma tentou desviar, mas não foi efetivo. Com isso, Frankowski aproveitou para abrir o placar.

Três minutos depois, saiu o empate. Mukielé foi acionado na ponta direita e cruzou para Ekitké, que se antecipou ao goleiro e empurrou para o fundo das redes.

A reação dos visitantes, porém, parou por aí. Isso porque, aos 27, o Lens voltou a ficar na frente. Em rápido contra-ataque, Openda recebeu ótimo passe em profundidade, deu lindo corte em Marquinhos e tocou na saída de Donnarumma para marcar um golaço.

Na volta do intervalo, saiu mais um gol dos mandantes. Após roubada de bola na entrada da área, Openda tocou de calcanhar e Claude-Maurice, cara a cara, não perdoou.

Em desvantagem, o PSG tentou apertar em busca de uma recuperação, mas nada foi suficiente para evitar a derrota.