Villarreal x Liverpool ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Villarreal e Liverpool se enfrentam hoje, terça, 3 de maio (03/05), em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. O confronto está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Castellón, na Espanha.

No jogo de ida, o Liverpool venceu o Villarreal por 2 a 0 no Anfield.

Sobre o assunto Morre Mino Raiola, empresário de Pogba, Haaland e Ibrahimovic

Com goleada, Real Madrid é campeão espanhol pela 35ª vez

River mira classificação na Libertadores contra Fortaleza e deve ter força máxima

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O duelo será transmitido ao vivo na TV aberta pelo SBT, no canal fechado TNT e no serviço de streaming HBO Max. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Villarreal x Liverpool ao vivo: onde assistir

SBT: TV de canal aberto que você pode assistir ao jogo gratuitamente

TNT: TV de canal fechado que você precisa ser assinante para assistir ao jogo

HBO Max: streaming que você também precisa assinar para ver a partida

Villarreal x Liverpool: provável escalação



Villarreal:

Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Estupiñan; Capoue, Coquelin e Parejo; Lo Celso; Chukwueze e Dia

Desfalques: Alberto Moreno e Yeremi Piño (machucados)



Técnico: Unai Emery

Liverpool:



Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Mané e Díaz

Desfalques: Roberto Firmino (machucado)

Técnico: Jurgen Klopp

Quando será Villarreal x Liverpool

Hoje, 3 de maio (03/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Villarreal x Liverpool

Estádio de la Cerámica, em Castellón, na Espanha

Tags