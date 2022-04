Morre Mino Raiola, empresário de Pogba, Haaland e Ibrahimovic

O empresário também representou o atacante belga Romelu Lukaku, do Chelsea, bem como os italianos Gianluigi Donnaruma e Marco Verrati, do Paris Saint-Germain

O conhecido empresário esportivo italiano Mino Raiola, que agenciava as carreiras de jogadores como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba e Erling Haaland, morreu neste sábado, aos 54 anos. A família do agente informou o ocorrido através do Twitter.

"Com infinito pesar, compartilhamos o falecimento do agente de futebol mais carinhoso e incrível que já existiu", diz a nota de seus familiares.

"Mino lutou até o fim com a mesma força que colocou nas mesas de negociação para defender nossos jogadores. Como sempre, Mino nos deixou orgulhosos e nunca percebeu isso", acrescenta o comunicado.

A família de Raiola negou na última quinta-feira, 28, as "fake news", difundidas por vários veículos de imprensa italianos, sobre a morte do agente, cujo estado de saúde frágil era conhecido há vários meses.

Nascido na cidade de Nocera Inferiore, perto de Nápoles, ele havia anunciado no dia 12 de janeiro que tinha passado por "exames médicos que exigiam anestesia", sem dizer mais nada.

Raiola, que cresceu na Holanda, se estabeleceu como um dos agentes mais influentes do mundo, temido pelos clubes e amado por seus clientes.

Ele continua famoso pela enorme comissão que recebeu pela transferência de Pogba, da Juventus para o Manchester United, em 2016, avaliada em cerca de 49 milhões de euros (cerca de R$ 257 milhões), segundo documentos vazados pela imprensa no ano seguinte.

O empresário também representou o atacante belga Romelu Lukaku, do Chelsea, bem como os italianos Gianluigi Donnaruma e Marco Verrati, do Paris Saint-Germain.

"Mino Raiola, carismático agente esportivo, nos deixou hoje devido a uma doença. O clube, através do seu presidente, apresenta suas condolências à sua família e entes queridos", reagiu o PSG no Twitter.

