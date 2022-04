Com goleada, Real Madrid é campeão espanhol pela 35ª vez

Carlo Ancelotti se tornou o único treinador da história do Real Madrid a conquistar todos os títulos possíveis pelo clube, somando todas as suas passagens

O Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol pela 35ª vez neste sábado. Recebendo o Espanyol, no Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada da competição, o time comandado por Carlo Ancelotti confirmou o favoritismo mesmo com um time praticamente reserva, muito graças ao atacante brasileiro Rodrygo, que marcou dois gols na vitória merengue por 4 a 0 - Asensio e Benzema também foram às redes.

Com o resultado, o Real Madrid foi a 81 pontos e não há mais chances de o time ser ultrapassado por qualquer rival, mesmo restando quatro rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Neste sábado, bastava um empate para os merengues levantarem a taça.

Carlo Ancelotti se tornou o único treinador da história do Real Madrid a conquistar todos os títulos possíveis pelo clube, somando todas as suas passagens. O lateral-esquerdo Marcelo, por sua vez, chegou a 24 títulos com a camisa merengue, sendo o jogador mais vitorioso da história do clube.

Apesar do título espanhol, o Real Madrid mal terá tempo para comemorar, já que na próxima quarta-feira, 4, encara o Manchester City, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Na ida, os merengues perderam por 4 a 3 em um jogo eletrizante na Inglaterra.

O jogo

Mesmo com um time bastante modificado, já que na próxima semana terá o duelo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, o Real Madrid não teve dificuldade para dominar o jogo no Santiago Bernabéu neste sábado. Logo no início da partida, Casemiro ajeitou de cabeça para Mariano, que, também com um cabeceio, carimbou a trave.

O nome do primeiro tempo foi Rodrygo. O atacante brasileiro marcou os dois gols do Real Madrid na etapa inicial, o primeiro em boa trama com Marcelo pela esquerda, invadindo a área e batendo cruzado, sem chances para Diego López.

Já o segundo gol dos donos da casa aconteceu com a ajuda de Mariano, que pressionou o zagueiro na saída de bola e o fez se atrapalhar com a bola, que sobrou para Rodrygo. O brasileiro, mais uma vez, esbanjou frieza na frente do gol e tocou no contrapé de Diego López para ampliar para o Real Madrid e colocar uma mão na taça.

Segundo tempo

A superioridade do Real Madrid se manteve na etapa complementar. Tanto que logo aos nove minutos Marco Asensio marcou o terceiro gol para praticamente garantir o título espanhol. O jogador recebeu bom passe de Camavinga em jogada de contra-ataque, invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

Com o título mais que encaminhado, Carlo Ancelotti resolveu mexer na equipe, preservando Casemiro e Modric, que deverão ser titulares também contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, no meio de semana. Toni Kroos, outro provável titular no duelo com os ingleses, substituiu o croata, enquanto o brasileiro deu lugar a Isco. Benzema, outra presença certa na próxima quarta-feira, entrou na vaga de Mariano.

Mais tarde, já com Vinícius Jr, que substituiu Rodrygo, o Real Madrid transformou e elástica vitória em goleada. O atacante brasileiro chegou à linha de fundo e cruzou para Benzema, que, claro, não desperdiçou, fechando os trabalhos no Santiago Bernabéu para os donos da casa celebrarem o título espanhol em grande estilo.

