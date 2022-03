Villarreal suporta pressão, aproveita chances e elimina a Juventus na Champions League

O time espanhol derrotou o clube italiano por 3 a 0, somando 4 a 1 no placar agregado após o empate por 1 a 1 no joga de ida, realizado na Espanha

O Villarreal eliminou a Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, jogando fora de casa, em Turim, o time espanhol sofreu pressão durante boa parte do jogo, mas buscou o resultado nos minutos finais e venceu a equipe italiana por 3 a 0, somando 4 a 1 no placar agregado após o empate por 1 a 1 no jogo da ida, na Espanha.

Eliminada, a Juventus volta seu foco para o Campeonato Italiano. Neste domingo, às 11 horas (de Brasília), a equipe encara a Salernitana, em casa, buscando recuperação na tabela. No mesmo dia, mas às 12h15, o Villarreal joga fora de casa contra o Cádiz, pelo Espanhol.

O jogo

Durante a primeira etapa, a Juventus pressionou no campo de ataque e foi superior. O time italiano criou as melhores chances do jogo, com chegadas perigosas de Vlahovic, Morata e, ainda, uma boa oportunidade com Cuadrado. A equipe da casa, porém, não aproveitou as chances criadas. Do outro lado, o Villarreal se protegeu muito bem e conseguiu, na medida do possível, ter momentos ofensivos.

Na volta do intervalo, a dinâmica do jogo seguiu a mesma, com a Velha Senhora cada vez mais ofensiva diante de uma equipe espanhol que buscou ferir o adversário com contra-ataques, mas sem sucesso.

Quem saiu na frente, porém, foram os visitantes. Aos 32 minutos da segunda etapa, após dividida na área, o árbitro de vídeo foi chamado e apontou pênalti para o Villarreal. Na cobrança, Gerard Moreno bateu no canto e abriu o placar a favor dos espanhóis.

Em resposta ao gol sofrido, a Juventus se abriu ainda mais. Porém, aos 40 minutos do segundo tempo, o Villarreal ampliou. Em cruzamento na área, o zagueiro Pau Torres subiu mais do que a defesa adversário e cabeceou para o fundo das redes.

O placar, porém, ainda teria mais uma novidade. Já nos acréscimos, Gerard Moreno ganhou da defesa, entrou na área e serviu Danjuma, que finalizou, mas teve seu chute travado por De Ligt. Os espanhóis até fariam o gol no rebote, mas o árbitro apitou penalidade após identificar toque de mão do zagueiro holandês na hora de bloquear a batida. Na cobrança do pênalti, Danjuma converteu e fechou o placar em 3 a 0 para os visitantes.

