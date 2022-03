Chelsea derrota Lille por 2 a 1 e avança às quartas de final da Champions League

O atual campeão Chelsea está classificado às quartas de final da Liga dos Campeões. Na tarde desta quarta-feira, a equipe inglesa enfrentou o Lille, na França, pela partida de volta das oitavas de final. Assim como na ida, o jogo terminou em vitória do Chelsea, desta vez por 2 a 1, de virada.

Após vencerem por 2 a 0 em Londres, os ingleses chegaram com certo conforto para o segundo duelo. Porém, desta vez, o Lille deu mais trabalho e, em diversos momentos, principalmente na primeira etapa, levou perigo ao seu adversário, que soube aproveitar os espaços que teve.

Classificado à próxima fase, o Chelsea aguarda a realização do sorteio da Uefa para definir os confrontos das quartas de final, em evento que será realizado na manhã desta sexta-feira, 17.

Agora, os comandados de Thomas Tuchel terão pela frente mais um mata-mata. Neste sábado, a equipe enfrenta, no Stamford Bridge, o Middlesbrough, às 14h15 (de Brasília). Já o Lille, pelo Campeonato Francês, encara o Nantes, fora de casa, também no sábado, mas às 17h.

O jogo

Precisando do resultado, foi o Lille quem inaugurou o placar. Jorginho tocou a bola com o braço dentro da grande área do Chelsea e, após rápida revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, aos 37 minutos, Ylmaz bateu forte e não desperdiçou.

Porém, a vantagem da equipe francesa durou pouco. No último lance do primeiro tempo, aos 47 minutos, Christian Pulisic recebeu linda bola enfiada de Jorgino para ficar de frente ao gol. Na finalização, o camisa 10 foi preciso, batendo cruzado e vencendo o goleiro brasileiro Léo Jardim.

Mesmo com o empate e dois atrás no agregado, o Lille não se abateu e começou o primeiro tempo em cima. Controlando a posse e tendo as melhores chances, aos 17 minutos a equipe levou a bola à trave de Mendy, que apenas observou forte cabeceio de Xeka.

Porém, não era mesmo o dia dos franceses. Aos 25, Marcos Alonso ajeitou de cabeça para Mason Mount, na ponta esquerda, cruzar para o segundo pau, onde estava o lateral Azpilicueta para se antecipar à marcação e, de joelho, balançar as redes, deixando o Chelsea a um passo das oitavas de final.

Após o gol, o ímpeto do Lille baixou, e o Chelsea só precisou administrar o resultado para carimbar seu passaporte rumo às quartas de final da Liga dos Campeões.