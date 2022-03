Renan Lodi decide e Atlético de Madrid elimina Manchester United na Champions

Clube colchonero venceu por 1 a 0 na Inglaterra e se garantiu nas quartas de final do certame europeu; equipe aguarda adversário no sorteio que acontece nesta sexta-feira, 18

Não deu para Cristiano Ronaldo e companhia. Na tarde desta terça-feira, o Manchester United recebeu no Old Trafford o Atlético de Madrid, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo terminou em vitória da equipe espanhola por 1 a 0, com gol de Renan Lodi para garantir a classificação.

Como a partida de ida, na Espanha, terminou em empate por 1 a 1, o agregado ficou nos 2 a 1 para o Atlético.

Classificados à próxima fase, os comandados de Diego Simeone aguardam a realização de todos os jogos das oitavas de final para que, no dia 18 de março, a Uefa faça os sorteios dos confrontos das quartas de final da competição.

Agora, as equipes voltam a focar em suas ligas nacionais. Pelo Campeonato Inglês, o Manchester United terá pela frente o Leicester, mais uma vez no Old Trafford, no dia 2 de abril, às 13h30 (de Brasília). Já o Atlético de Madrid, pela La Liga, encara, fora de casa, o Rayo Vallecano, às 17h deste sábado.

O jogo

Por mais que tivesse mais a posse de bola, o Manchester United, jogando em casa, foi muito pouco efetivo no primeiro tempo. A melhor chance da equipe veio em finalização de Elanga, ainda nos primeiros minutos. Porém, a equipe sofria muito com os rápidos contragolpes espanhóis.

Assim, o Aleti abriu o placar após boa trama no meio de campo. João Felix recebeu belo passe de De Paul e ajeitou, de calcanhar, para a ultrapassagem de Griezmann. Com o domínio, o francês fez ótimo cruzamento para o segundo pau, onde estava o lateral brasileiro Renan Lodi para cabecear e abrir o placar.

Confortável no agregado, o Atlético ficou ainda mais retraído no segundo tempo, explorando contra-ataques. Enquanto isso, o United ensaiava pressão e chegou a levar perigo em certos momentos.

O principal deles foi em cabeceio de Matic para defesaça de Oblak. Mais tarde, no mesmo lance, Cristiano tentou de bicicleta, mas, desta vez, o goleiro não teve grandes dificuldades para agarrar. Mesmo se a bola entrasse, não valeria, já que a bandeira já havia subido.

Não teve jeito para o United. O Atlético foi muito bem em sua proposta e soube aguentar a pressão dos ingleses, que mais uma vez ficaram pelo caminho na Champions League.

