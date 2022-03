Benfica bate Ajax na Holanda e avança às quartas da Champions League

O Benfica está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, jogando fora de casa, na Holanda, os portugueses venceram o Ajax por 1 a 0 e conquistaram vaga na próxima fase do torneio. Em uma partida onde os donos da casa dominaram durante a maior parte do tempo, o uruguaio Darwin Núñez precisou de apenas uma bola para balançar as redes e selar a classificação.

O jogo da ida, em Lisboa, terminou empatado por 2 a 2 e, assim, a vitória benfiquista em Amsterdã deu aos portugueses a vitória por 3 a 2 no placar agregado.

Agora, o Benfica volta a campo no próximo domingo, às 15 horas (de Brasília), para receber o Estoril, pelo Campeonato Português. O Ajax, por sua vez, encara o Feyenoord, também no domingo, mas às 10h30, pelo Campeonato Holandês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O primeiro tempo foi de domínio holandês. Jogando em casa, o Ajax não deixou o campo de ataque e chegou bem com Antony, Haller, Álvarez, Berghuis, Timber e Gravenberch. Os mandantes, porém, pecaram tanto pela má pontaria quanto pararam num inspirado Vlachodimos. Fim da primeira etapa em gols na Johan Cruijff Arena.

Na volta do intervalo, o jogo deu sinais de que ficaria mais equilibrado, com uma boa chance para os portugueses logo no início da segunda etapa, com Vertonghen. Na sequência, porém, o time da casa voltou a ficar com a bola nos pés e pressionar o Benfica, levando perigo em cabeçada de Antony.

Tags