Krasnodar, da Rússia, suspende contrato de oito atletas, entre eles dois brasileiros e ex-zagueiro do Atlético-MG

O zagueiro paraguaio Junior Alonso, ex-jogador do Atlético-MG, além dos brasileiros Wanderson e Kaio tiveram seus contratos suspenso com o clube russo

Em meio às tensões envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, Alonso e outros sete jogadores da equipe foram liberados para deixar o país, após suspensão de contrato. O zagueiro paraguaio Junior Alonso, ex-jogador do Atlético-MG, teve seu contrato suspenso com o Krasnodar, da Rússia, e deve deixar o país em breve. Os brasileiros Wanderson e Kaio também foram liberados.



“O FC Krasnodar, a pedido dos jogadores, suspendeu os contratos dos seguintes atletas: Wanderson Maciel, Kaio, Eric Bootheim, Christian Ramirez, Junior Alonso, John Cordoba, Victor Klasson e Remy Cabella. Os jogadores deixaram a sede do clube e vão treinar por conta própria, enquanto seus contratos serão válidos“, afirmou o clube, através de nota oficial.

O atacante Wanderson chegou ao clube russo em 2017. Ele teve passagens por Getafe, da Espanha, e RB Salzburg, da Áustria. O zagueiro Kaio foi contratado pelo Krasnodar em 2019. Revelado pela Ferroviária, passou também pelo Santa Clara, de Portugal.

Ex-capitão do Galo, o paraguaio foi vendido em janeiro de 2022, pela quantia de 8,5 milhões de dólares. O vínculo com o clube russo é válido até meados de 2025.

Animados com uma possível volta, alguns torcedores do Atlético chegaram a movimentar as redes sociais com uma campanha para que Alonso retornasse, mas o clube não se manifestou sobre o assunto.

Neste domingo, o Atlético-MG, líder do Campeonato Mineiro, enfrenta o rival Cruzeiro, às 18h (de Brasília), no Mineirão, em clássico válido pela 9ª rodada do estadual.

