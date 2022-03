Atacante Junior Moraes, do Shakhtar Donetsk, retorna ao Brasil e relata saga para sair da Ucrânia

O brasileiro Junior Moraes, atacante do Shakhtar Donetsk, desembarcou nesta quinta-feira, 3, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após dias de tensão na Ucrânia. Naturalizado ucraniano desde 2019, o atleta correu o risco de ser convocado pelo exército local para a guerra contra a Rússia.

No sábado, Junior conseguiu deixar o país em direção à Moldávia. De lá, foi para a França, onde embarcou em um voo para o Brasil. Na Ucrânia, o jogador estava abrigado em um hotel em Kiev, capital do país, juntamente com outros jogadores brasileiros. Na chegada ao Brasil, Junior tentou descrever a sensação de estar no meio de uma guerra.

"Era uma pressão psicológica muito grande, porque onde a gente estava era o foco. O exército russo estava chegando cada vez mais perto, a gente não achava solução para ir embora. A cada minuto era angustiante, difícil", afirmou.

"É difícil falar. Eu não desejo a guerra para ninguém, só estou aliviado em estar com a minha família, abraçar eles, desde o começo foi a única coisa que pensei", completou.

Junior Moraes tem 34 anos e foi revelado pelo Santos. No Peixe, fez o gol do título do Campeonato Paulista de 2007, diante do São Caetano. No Brasil, também acumula passagens por Ponte Preta e Santo André. Na Europa, atuou na Romênia, Bulgária, mas foi na Ucrânia que mais se destacou. No país, passou pelo Dínamo de Kiev e, depois de rápida passagem pela China, reforçou o Shakhtar Donetsk em 2017, seu atual clube.

