Real Madrid prepara oferta de renovação com Vinícius Júnior, diz jornalista

O Real Madrid está preparando uma oferta para renovar com Vinicius Júnior Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube oferecerá um novo contrato até junho de 2027. Internamente, o atacante é aprovado por todos e é colocado como uma estrela brasileira.

O assunto é tratado como prioridade dentro do Real. O atual vínculo do jogador vai até 2024 e, para negociá-lo, qualquer outro clube terá que disponibilizar cerca de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4 bilhões). Vini Jr. vem fazendo uma ótima temporada e até agora soma 16 gols em 34 partidas pelo time merengue, além de ter dado dez assistências.

No topo da tabela do Campeonato Espanhol, o Real Madrid está com 57 pontos, seis a mais que o segundo colocado Sevilla. O próximo compromisso da equipe no torneio é neste sábado, fora de casa, às 16h30 (de Brasília), contra o Rayo Vallecano.

