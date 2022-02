Herói da vitória diante do Real na Champions, Mbappé alcança números expressivos pelo PSG

Ao final do confronto, ele ainda despistou os rumores de que estaria sendo negociado com o próprio Real Madrid

Mbappé foi o autor do gol que deu a vitória ao Paris Saint-Germain no duelo contra o Real Madrid, nesta terça-feira, 15, pelas oitavas de final Liga dos Campeões. Além de salvar a equipe, conseguiu melhorar suas estatísticas pelo time.

Com apenas 23 anos, o atacante chegou ao 37º jogo disputado nesta temporada, somando atuações com PSG e seleção da França. De acordo com dados da Footstats, Mbappé marcou 29 gols e deu 18 assistências nessas 37 partidas.

Na partida de ontem, contra os Merengues, o francês finalizou seis vezes, sendo quatro no alvo, e deu oito dribles, mais finalizações e dribles que a equipe adversária inteira.

Ao final do confronto, ele ainda despistou os rumores de que estaria sendo negociado com o próprio Real Madrid. "Não (é importante). Eu sei que eu jogo em uma das melhores equipes do mundo e, como disse antes, vou dar meu 100% durante toda a temporada e depois vemos", disse o atleta, que confirmou ainda não ter decidido seu futuro.

No dia 9 de março, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, Real Madrid e PSG decidem uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

