Ex-Ceará, Arthur Cabral revela entraves em negociação com o Corinthians: "Estava aberto a voltar"

Há quase um mês na Fiorentina, o centroavante Arthur Cabral explicou os motivos de não ter ido ao Corinthians. O Alvinegro Paulista sondou o jogador quando ainda atuava pelo Basel, da Suíça, mas as negociações não avançaram.

"Cara, eu não sei exatamente o que houve entre Corinthians e Basel, mas acho que teve a ver com os valores. Os números [da minha ida para a Fiorentina] realmente são muito altos para o padrão do futebol brasileiro. Mas eu nunca falei não para o Corinthians. Estava aberto para voltar ao país”, disse o atleta em entrevista ao Blog do Rafael Reis, do portal UOL.

Antes de ir para o exterior, Arthur Cabral teve boa passagem pelo Ceará, em 2018. Depois, foi contratado pelo Palmeiras, mas teve poucas oportunidades e rumou para novos desafios. Na Fiorentina, o centroavante foi negociado com a missão de substituir Dusan Vlahovic, que se transferiu para a Juventus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Negócio fechado: ex-Ceará, Arthur Cabral é vendido pelo Basel para a Fiorentina

Ex-Ceará, Arthur Cabral é anunciado como novo camisa 9 da Fiorentina

Arthur Cabral expressa desejo de fazer história com a Fiorentina e mira seleção

“É claro que fiquei decepcionado, foram oito meses muito difíceis (no Palmeiras). Mas tudo serve de aprendizado. A gente vai ganhando experiência quando vive coisas novas. Eu representava o melhor time da América e tentava viver isso da melhor forma possível. A parte em que mais evoluí foi a psicológica. Viver o que vivi no Palmeiras me ajudou a chegar na Fiorentina, onde sei que também vou ter que brigar por vaga no time titular. Agora, já estou preparado para isso", completou o jogador.

“Uma das coisas que me motivavam no Palmeiras era saber que, mesmo no banco, estar lá era estar perto da seleção. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Nunca deixei de acreditar", acrescentou.

Arthur já teve uma experiência pela Seleção Brasileira. Em outubro do ano passado, o centroavante foi convocado por Tite para defender o país nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, ficou no banco de reservas na vitória sobre a Venezuela, por 3 a 1.

Tags