Nantes x PSG ao vivo: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

Nantes e Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentam hoje, sábado, 19 de fevereiro (19/02), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no La Beaujoire, em Nantes, na França.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal ESPN Brasil e no serviço de streaming Star+. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Sobre o assunto Com elenco mais caro da Liga dos Campeões, Manchester City lidera pesquisa de chances ao título

Ex-Ceará, Arthur Cabral revela entraves em negociação com o Corinthians: "Estava aberto a voltar"

Neymar pode retornar ao time titular do PSG em jogo contra o Nantes pelo Campeonato Francês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nantes x PSG ao vivo: onde assistir

ESPN Brasil: canal fechado

Star+: serviço de streaming para assinantes

Nantes x PSG ao vivo: provável escalação



Nantes:

Lafont; Fábio, Girotto, Pallois e Traoré; Chirivella, Cyprien, De As e Blas; Coco e Coulibaly

Técnico: Antoine Kombouaré

PSG:

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Bernart (Nuno Mendes); Paredes (Wijnaldum), Verratti e Draxler; Mbappé, Messi e Neymar

Técnico: Mauricio Pochettino

Quando será Nantes x PSG

Hoje, 19 de fevereiro (19/02), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Nantes x PSG

La Beaujoire, em Nantes, na França

Tags