Neymar pode retornar ao time titular do PSG em jogo contra o Nantes pelo Campeonato Francês

Após dois meses parado, Neymar entrou no segundo tempo da vitória sobre o Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Em entrevista coletiva desta sexta-feira, 18, o técnico Mauricio Pochettino afirmou que o jogador está pronto para voltar à titularidade do Paris Saint-Germain.

“Ele pode começar o jogo, vem treinando bem. Foi muito bem contra o Real Madrid. Ele está com uma energia muito boa e uma motivação muito grande. Neymar está muito consciente da sua recuperação, foi muito dedicado durante todo o processo. Agora está concentrado para ajudar o time o máximo possível”, disse o treinador.

Com 59 pontos e na liderança do Campeonato Francês, o time comandado pelo argentino entra em campo neste sábado, pela 25ª rodada, contra o Nantes. No duelo, Neymar pode aparecer de imediato na escalação, já que se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida em de novembro do ano passado.

